Galeria U Cluj, mesaj emotionant inainte de play-off: "Parea inimaginabil in 2016"

Sepcile Rosii, galeria fanilor U Cluj, a transmis un mesaj plin de emotie inainte de inceperea play-off-ului, prin care a vorbit despre ce a trecut echipa din 2016, cand a trebuit sa reporneasca de la zero, in urma falimentului.Suporterii au povestit ce simteau in 2016, cand echipa nu mai "exista": "Iulie 2016, chiar daca afara era torid, Universitatea Cluj era inghetata in "iarna nucleara" post faliment. Abia ca mai avea puls si acesta datorita salvarii siglei si palmaresului de catre ... citește toată știrea