Gazonul de pe Cluj Arena este in stare excelenta. Va gazdui doua meciuri internationale - FOTO

Consiliul Judetean Cluj a fost instiintat oficial de catre Federatia Romana de Fotbal privind desfasurarea, pe Cluj Arena, a ambelor meciuri de pregatire pe care nationala de fotbal U21 a Romaniei le-a programat in perspectiva desfasurarii Campionatului European de Fotbal U21 din 2023.Astfel, stadionul emblema al Clujului si al intregii Transilvanii va fi in cursul lunii septembrie a.c. gazda a doua dintre cele mai galonate selectionate de fotbal din Europa.Primul meci va avea loc in data de ... citeste toata stirea