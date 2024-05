Generatia de Aur, la meciul de adio: Cea mai buna generatie a fotbalului romanesc a invins Legendele Lumii cu 3-2

Generatia de Aur a facut spectacol in meciul sau de adio, sambata seara, pe Arena Nationala, invingand selectionata Legendelor Lumii, cu scorul de 3-2, transmite News.ro.Golurile tricolorilor au fost marcate de Panduru, Hagi si Galca."Noi am jucat fotbal pentru suporteri cat am putut, pentru ca eram mult mai mari decat adversari la varsta. Publicul a fost langa noi, ne-a sustinut.Ce m-a frapat foarte mult e ca au venit alaturi de copiii lor. Chiar daca anii trec, clar inseamna ca am facut ... citește toată știrea