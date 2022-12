Gest neasteptat facut de CFR pentru rivala FCSB: "Ne-am oferit sa ne ocupam de tot la Cluj"

FCSB a pierdut pe Arena Nationala cu CFR Cluj, scor 0-1, intr-o restanta din etapa a noua a Ligii 1. CFR Cluj e neinvinsa in Liga 1 din 30 octombrie si este la egalitate de puncte cu liderul clasamentului, Farul. In timp ce, ros-albastrii au intrerupt o serie de cinci victorii in campionat, Rangelo Janga a inscris pentru CFR Cluj in minutul 69.Presedintele CFR-ului, Cristi Balaj, a dezvaluit ca le-a propus celor de la FCSB sa-i ajute cu recuperarea jucatorilor accidentati in meciul cu Chindia, ... citeste toata stirea