CFR Cluj a reusit sa o invinga fara probleme pe Sepsi Sf. Gheorghe, scor 3-0, in cadrul unei partide restante din etapa a cincea a SuperLigii. Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi Sfantu Gheorghe, nu a mai suportat si a plecat imediat de la stadion dupa umilinta suferita in fata lui CFR Cluj.Meciul dintre CFR Cluj si Sepsi Sfantu Gheorghe s-a disputat joi seara, in Gruia, in cadrul etapei a cincea din Superliga, iar gazdele s-au impus cu scorul de 3-0, dupa golurile marcate de catre ... citeste toata stirea