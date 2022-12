Gica Hagi, discurs transant la finalul meciului cu CFR Cluj: "Noi suntem nasii CFR-ului. Lipsa totala de respect!"

In urma rezultatului inregistrat cu CFR Cluj, Farul a fost eliminata din Cupa Romaniei inca din faza grupelor. Gica Hagi a avut o iesire nervoasa la finalul meciului Farul - CFR Cluj, incheiat 0-0, in Grupa C a Cupei Romaniei.Hagi si-a spus nemultumirea la finalul meciului cu CFR Cluj din Cupa Romaniei. Acesta s-a referit la faza din minutul trei, cand Borza a vazut direct cartonasul rosu."Cei mai puternici suntem noi acum, respectati-ne, va rog frumos! Din cauza ca am luat rosu (n.r. - s-a ... citeste toata stirea