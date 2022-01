Gigi Becali a anuntat cine va juca in atacul FCSB-ului cu CFR Cluj

Primul meci pentru FCSB in 2022 va fi chiar cu CFR Cluj, pe 23 ianuarie, de la 20:00, Iar elevii lui Toni Petrea au nevoie de victorie pentru a mai spera la titlu, clubul din Gruia avand 10 puncte avans dupa 21 de etape.Inaintea duelului cu Dan Petrescu, Gigi Becali i-a divulgat tactica lui Toni Petrea. Omul de afaceri a precizat ca in atac vor juca Florinel Coman, chiar daca abia a revenit dupa accidentarea care l-a tinut inactiv 3 luni, Ianis Stoica si Octavian Popescu, in detrimentul lui ... citeste toata stirea