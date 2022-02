Gigi Becali a prins glas! Ameninta CFR Cluj cu planul pe care il are

FCSB a ajuns la 8 puncte de CFR Cluj, iar Gigi Becali spune ca in play-off vor ramane numai patru puncte, pentru ca se vor injumatati.Patronul FCSB crede ca poate castiga titlul, ba mai mult ar putea chiar sa intre in play-off pe primul loc in campionat.Becali crede ca FCSB va intrece CFR Cluj"Acum nu ma mai gandesc la cate puncte vom fi in spatele CFR-ului, ma gandesc doar la cate puncte vom fi peste CFR la intrarea in play-off.Nu poate sa piarda CFR-ul? Nu poate sa-i bata Craiova, ... citeste toata stirea