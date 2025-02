Gigi Becali arunca cu bani dupa un jucator de la U Cluj: vrea sa dea 2,8 milioane de euro pe el

Gigi Becali, patronul echipei bucurestene FCSB, negociaza la sange cu Mititelu pentru a cumpara unul dintre cei mai promitatori fotbalisti de-ai sai, care in prezent joaca sub imprumut la Universitatea Cluj. Este vorba despre Vladislav Blanuta, iar Becali a si vorbit deja cu patronul de la FC U Craiova pentru acest transfer, conform prosport.ro. Blanuta, care este curat si de Dan Sucu, a ajuns la echipa clujeana dupa ce FC U Craiova a retrogradat in Liga 2 la finalul sezonului trecut.Gigi a ... citește toată știrea