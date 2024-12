Gigi Becali, derapaj la adresa Universitatii Cluj. S-a legat direct de Ovidiu Sabau:,,Iehova se distreaza cu ei"

Derby-ul dintre Universitatea Cluj si CFR Cluj va avea loc astazi, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Peste 20.000 de suporteri sunt asteptati pentru unul dintre cele mai incendiare meciuri din campionatul intern.Cu toate ca a avut un tur fantastic, fiind in mare parte lider in Liga 1, "U" Cluj trece printr-o perioada slaba si nu a reusit sa adune nici macar un punct in ultimele trei etape. In urma cu mai mult timp, Gigi Becali declarase ca, la un moment dat, formatia din Ardeal va avea o serie ... citește toată știrea