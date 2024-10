Gigi Becali si-a recunoscut greseala fata de Nelutu Varga. Telefonul care a schimbat totul: "Bai, tati, iarta-ma"

Gigi Becali a facut pace cu Nelutu Varga, dupa ce a fost aspru criticat de patronul echipei din Gruia pentru comentariile facute la adresa lui Louis Munteanu si Dan Petrescu.Finantatorul FCSB-ului si-a recunoscut greseala si l-a telefonat pe Varga sa-si ceara scuze."L-am sunat pe Varga... Daca omul are dreptate si am gresit... I-am zis 'Bai, tati, iarta-ma, am gresit!'. A zis 'Bine, tati. Sa fii sanatos'. El imi zice mie tot timpul 'tati'. Daca are omul dreptate, ce sa spun, ca nu are? Daca ... citește toată știrea