Hagi, cuvinte de lauda pentru Universitatea Cluj: "Intalnim echipa care a progresat cel mai mult in acest campionat"

"U" Cluj joaca vineri, 7 martie, contra echipei Farul Constanta.Gheorghe Hagi, antrenorul dobrogenilor, a avut cuvinte de lauda la adresa elevilor lui Ovidiu Sabau."E un meci important acasa, cu o echipa care cred eu ca a progresat cel mai mult in acest campionat, de la inceput pana la sfarsit. O echipa care joaca ambele faze foarte bine, are un antrenor care e experimentat si un antrenor foarte bun. A dus echipa in acest punct in care se lupta pentru castigarea campionatului. Sunt trei ... citește toată știrea