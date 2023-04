"Generatia de Aur" a Romaniei, in frunte cu Gheorghe Hagi si Gica Popescu, va juca un meci demonstrativ, la Cluj, impotriva Galatasaray Legends.Partida se va juca in 2 iunie, in cadrul Sports Festival. "Pentru mine este intotdeauna o bucurie sa joc fotbal, sa fiu in teren alaturi jucatorii celor doua mari echipe, a Romaniei si Galatasaray Istanbul, unde m-am simtit intotdeauna ca acasa, inseamna un moment cu totul special si abia astept sa il impartasesc cu fanii fotbalului din Romania", a ... citeste toata stirea