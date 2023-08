Meciul dintre Hermannstadt si U Cluj s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, in etapa a saptea din SuperLiga Romaniei, dupa un gol inscris in prelungiri de formatia pregatita de Marius Maldarasanu.La finalul meciului Ioan Ovidiu Sabau a remarcat determinarea cu care au evoluat jucatorii sai si s-a aratat dezamagit de rezultat."Am facut un meci bun. Suntem foarte suparati ca nu am luat cele trei puncte, dar ne trece repede, ca avem joi iar meci. Vreau sa-mi felicit jucatorii. Am jucat exact asa ... citeste toata stirea