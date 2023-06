Ianis Stoica va imbraca tricoul Universitatii Cluj si in sezonul 2023/2024. Promitatorul atacant al FCSB-ului va evolua din nou sub forma de imprumut la formatia clujeana."Tanarul atacant si-a dorit sa continue la FC Universitatea Cluj, iar clubul nostru a ajuns la o intelegere cu FCSB pentru prelungirea pe inca un an a imprumutului lui Ianis Stoica", au transmis cei de la FC Universitatea Cluj.Desi a fost curtat in aceasta vara de Petrolul Ploiesti si Hermannstadt, varful in varsta de 20 de ... citeste toata stirea