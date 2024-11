Imagini de SENZAEsIE cu spectacolul creat de U-BT Cluj in meciul cu Sibiu! Ardelenii s-au revansat in fata suporterilor

U-BT Cluj s-a revansat in fata propriilor suporteri cu o victorie categorica in fata celor de la CSU Sibiu cu scorul de 100-60 si au ajuns a un bilant de 5-2, in timp ce oaspetii au inregistrat 4-4.Antrenorul clujenilor, Mihai Silvasan, a declarat ca in meci s-au intamplat lucruri bune si isi doreste ca jucatorii sa ramana cu o impresie buna dupa meciul cu Sibu."Este o victorie, ne doream sa ramanem cu o impresie buna dupa acest meci si sa avem atitudinea potrivita. Am vrut sa ne bucuram de ... citește toată știrea