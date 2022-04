Imagini VIDEO de senzatie de la meciul U-BT - MHP Riesen Ludwigsburg! 10.000 de suflete au strigat U Cluj

Atmosfera a fost magica marti seara la meciul U-BT - MHP Riesen Ludwigsburg, din sferturile Basketball Champions League.In tribune au fost 10.000 de fani si asta s-a simtit din plin. Numai la baschet poate fi o astfel de atmosfera."A fost un meci incredibil pentru noi. De asemenea, am avut un public fantastic. Le multumesc oamenilor care au venit la sala, a fost o seara istorica. Este pentru prima data cand o echipa de baschet din Romania are 10.000 de oameni in tribune la un meci. Oamenii ... citeste toata stirea