,,Imi doresc enorm sa joc la Cluj". Sorana Cirstea, nerabdatoare sa joace la Transylvania Open 2025

Sorana Cirstea a dezvaluit, la intoarcerea din Australia, cum urmeaza sa se pregateasca pentru editia 2025 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca si ce asteptari are de la aceasta competitie.Locul 71 WTA a revenit in circuitul de elita al tenisului dupa o accidentare care a tinut-o ,,pe bara" timp de jumatate de an. Tenismena a fost operata la piciorul stang in luna august a anului precedent. Cu toate ca a trecut cu bine de perioada de pregatire, s-a oprit in primul tur al competitiei ... citește toată știrea