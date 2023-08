Suporterii U Cluj le-au dat replica celor de la CFR Cluj, care vor "normalitate", dar uita "batjocura" la care a fost supusa galeria Universitatii ani la rand.Ironici, cei din peluza Sepcile rosii le-au transmis celor de la CFR ca sunt bine veniti in peluza de pe Cluj Arena, pentru a-si face poze si a documenta modul in care arata o galerie adevarata. In plus, acestia au mai afirmat ca "franarii" au la dispozitie mai multe bilete decat suporterii care se prezinta, cu referire la faptul ca ... citeste toata stirea