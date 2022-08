In urma cu 10 ani, CFR Cluj se califica in grupele Champions League: Rezervele de atunci, i-ar fugari acum pe titulari - FOTO

Acum 10 ani, in 29.08.2012, CFR CLuj se califica in grupele Champions League, dupa ce trecea de FC Basel.Meciul retur a fost 1-0, prin golul inscris de Kapetanos, dupa ce in tur CFR invinsese la Basel cu 2-1 prin golurile lui Sougou."CFR Cluj se califica in grupele UEFA Champions League, dupa ce trecuse cu 4 victorii de Slovan Liberec si FC Basel. Urma cea mai de succes campanie din grupele UCL cu 10 puncte acumulate si victoria istorica de pe Old Trafford.Media de varsta a primului 11 a ... citeste toata stirea