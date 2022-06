Inca un jucator "eliminat" din echipa CFR Cluj de catre Dan Petrescu. Fundasul "nu l-a impresionat" pe antrenor

CFR Cluj a mai renuntat la un jucator al echipei. Fundasul central Kristian Dimitrov, cel care a fost "imprumutat" de clujeni din Croatia, a fost inlaturad din echipa.Kristian Dimitrov a fost adus in echipa in perioada de mercato de iarna de la Hajduk Split, sub forma de "imprumut". Din pacate, fundasul central a jucat doar intr-un meci impotriva celor de la FCSB, iar Dan Petrescu nu a fost deloc impresionat de calitatile de jucator ale acestuia.Antrenorul CFR Cluj a decis sa nu il pastreze ... citeste toata stirea