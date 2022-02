Inca un jucator pleaca de la "U" la Concordia Chiajna. Pirvulescu va incerca promovarea in Liga 1, dar nu alaturi de clubul ardelean

FC Universitatea Cluj a ajuns la o intelegere cu formatia Concordia Chiajna privind transferul jucatorului Nicolae Pirvulescu. Tot in aceasta iarna, de la "U" Cluj la Concordia Chiajna a trecut si fundasul Carol Taub, care in prima parte a sezonului a prins 3 meciuri pentru ardeleni."Nicolae Pirvulescu a ajuns la "U" in ianuarie 2019, debutand intr-un meci castigat de echipa noastra cu 1-0 impotriva celor de la Politehnica Timisoara. In cei trei ani petrecuti pe Cluj Arena, "Nicki" a strans 71 ... citeste toata stirea