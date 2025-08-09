Editeaza

Inca un transfer pe ruta Gigi Becali - Nelutu Varga. CFR Cluj a mai transferat un jucator de la FCSB: "Bine ai venit!"

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 09 August 2025, ora 16:48
5 citiri
Ovidiu Perianu, in varsta de 23 de ani, fotbalistul indepartat de Gigi Becali dupa meciul Shkendija - FCSB 1-0, a semnat oficial cu CFR Cluj.

Inainte ca patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga sa deturneze transferul, jucatorul fusese dorit si de Petrolul Ploiesti. La inceputul sezonului 2025-2026, Perianu era vazut drept una dintre marile sperante ale FCSB-ului, mai ales dupa prestatiile apreciate din cantonamentul de vara, conform lui Meme Stoica. Totusi, primele meciuri oficiale au ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV: Post Malone, venit la Cluj pentru Untold X 2025, a iesit la un ...whiskey cu clujenii in Piata Muzeului, intr-o tinuta de cowboy autentic
Post Malone a ajuns in orasul de pe Somes pentru a-si pregati spectacolul mult asteptat de la editia ...
Protest inedit la Cluj, joi 7 august: Imnul Golanilor va rasuna din telefoane si boxe din ora in ora, in toate cartierele
Clujenii sunt chemati joi, 7 august, sa participe la un protest neobisnuit, organizat de Umbrela ...
Scandal imens in Cluj: Un politist a fost victima unei batai intre trei tineri care l-au injurat si amenintat in timpul unui control. Au fost luati pe sus
Ajutorul sefului de post din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin a fost agresat verbal si ...
ActualitateBusinessSportLife Show