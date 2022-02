Incepe Final Four-ul Cupei Romaniei la baschet. Invincibila U-BT Cluj, marea favorita pentru un nou trofeu

Imediat dupa succesul obtinut in capitala, in compania celor de la Dinamo, baschetbalistii de la U-Banca Transilvania au plecat spre Craiova, pentru Final Four-ul Cupei Romaniei, a anuntat site-ul oficial al clubului clujean.Echipa lui Mihai Silvasan se va duela marti, 15 februarie, cu CSO Voluntari, in prima semifinala a turneului. Confruntarea va incepe la ora 17:00 si va fi transmisa in direct pe Digi Sport, respectiv Look Sport.Doua dintre cele mai bine cotate formatii din campionatul ... citeste toata stirea