Incepe lupta pentru titlu! Fabry a oferit primul interviu pentru "U" Cluj: ,,Sunt nerabdator" - VIDEO

Linia de mijloc a celor de la "U" Cluj a devenit mai puternica char in ultima zi a perioadei de transferuri prin aducerea lui Andrej Fabry, in varsta de 27 de ani.In prima sa zi la Cluj, Fabry a oferit un interviu pentru UCluj TV, in care a dezvaluit motivele care l-au determinat sa aleaga "Sepcile rosii" si a vorbit despre asteptarile sale pentru a doua jumatate a sezonului, in alb si negru.Intrebat despre cum se simte in noul capitol din cariera sa, jucatorul a raspuns:,,Salut, ma simt ... citește toată știrea