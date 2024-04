Incident jenant la finalul meciului cu Hermannstadt. Dan Nistor, agresat de un steward: "Un domn care putea sa-mi fie tata, a crezut ca i se permite totul"

FC Hermannstadt si "U" Cluj au incheiat la egalitate, scor 1-1, duelul din etapa a treia a play-out-ului SuperLigii. Partida nu s-a incheiat insa fara incidente.Imaginile TV au aratat ca Dan Nistor se certa cu oamenii de ordine, in zona tribunei, iar Gabriel Giurgiu, directorul sportiv si Radu Constantea, presedintele lui U Cluj l-au scos in brate pe baiatul fotbalistului din tribuna, pe langa stewarzii care se opuneau initial."Eu am vrut sa-mi iau baiatul pe teren, sa salutam galeria. Un ... citește toată știrea