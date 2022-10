Indragita gimnasta Andreea Raducanu i-a oferit Simonei Halep sfaturi in clipele grele prin care trece

Cunoscuta gimnasta Andreea Raducanu, cea careia i-a fost retrasa medalia de aur la Olimpiada de Vara de la Sydney, din 2000, i-a dat cateva sfaturi Simonei Halep."Sunt situatii in viata cand e mai intelept sa taci. De cateva zile mi se cere in mod repetat opinia referitoare la situatia nefericita in care se afla Simona Halep, dupa testul pozitiv. Oamenii cred ca toate cazurile de doping sunt la fel sau ca totul se intampla dupa un tipar. Nimic mai gresit! Fiecare caz isi are particularitatile ... citeste toata stirea