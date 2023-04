Constantenii s-au impus aseara cu scorul de 1-0 in fata campioanei CFR Cluj si au reusit sa se desprinda la patru puncte in fruntea campionatului. Singurul gol al partidei a fost marcat de Mazilu, in minutul 53.Clujenii au reusit sa domine inceputul partidei, avand o prima ocazie buna prin Janga, dar sutul acestuia din minutul 6 a fost blocat de Aioani.Dupa putin timp, constantenii au reusit sa preia controlul partidei, incepand sa puna presiune pe defensiva echipei "feroviarilor". Simone ... citeste toata stirea