Inotatorul David Popovici a stabilit un nou record mondial la juniori. S-a calificat in finala de la 100 m liber

Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al cincilea timp in finala probei de 100 m liber, miercuri, la Campionatele Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Melbourne.Popovici, in varsta de 18 ani, a stabilit un nou record mondial de juniori, cu acest prilej, 45 sec 91/100, fiind devansat in prima serie doar de francezul Maxime Grousset, 45 sec 58/100, potrivit Agerpres.Primii trei din cealalta semifinala au fost mai rapizi