Inotatorul David Popovici, desemnat sportivul anului, in Romania: "In fiecare dintre noi, exista foarte mult potential"

David Popovici, a fost desemnat in aceasta seara sportivul anului 2022 in Romania, in cadrul Galei Sportivul Anului.Campion mondial si dublul campion european de seniori la inot, in probele de 100 si 200 de metri, David Popovici, a fost desemnat joi, 26 ianuarie, sportivul anului 2022 in Romania. Premiul i-a fost inmanat lui David Popovici de Eduard Novak, ministrul Sportului, in cadrul Galei Sportivul Anului, organizata de minister."Sunt bucuros sa fiu aici, sa accept acest premiu, dar sunt ... citeste toata stirea