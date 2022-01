Intariri in ofensiva inainte de cantonament. "U" a batut palma cu un jucator care a strans 100 de meciuri in prima liga

FC Universitatea Cluj a anuntat semnarea contractului cu un jucator care "a strans 100 de meciuri in prima liga". Extrema stanga Ely Fernandes (31 de ani) a fost transferat definitiv de "U", dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat pentru Farul Constanta.Nascut in capitala insulelor Capului Verde, la Tarrafal, Ely Fernandes a ajuns in Portugalia pentru studii, insa nu a uitat niciodata de marea sa pasiune, fotbalul. Si-a incercat norocul la Sport Lisabona & Marinha, un club din diviziile ... citeste toata stirea