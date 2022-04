Interviu: Dragos Tescan, omul meciului "U" Cluj-Petrolul. Mesaj emotionant: Eu cu tata nu am prea multe in comun, insa fotbalul ne tine atat de apropiati

Suporterii "Universitatii" Cluj au avut ocazia sa urmareasca un meci demn de Liga 1 pe Cluj Arena. "Studentii" au reusit sa obtina o victorie fantastica pentru "U" in derby-ul cu Petrolul Ploiesti, incheind partida disputata marti seara cu scorul de 3-1. Fara indoiala, omul meciului a fost Dragos Tescan, tanarul care a reusit doua goluri in atac, un dribling superb la mijloc si o interventie salvatoare in defensiva. Intr-un scurt interviu, am vorbit cu Dragos Tescan despre mesajul simpatic ... citeste toata stirea