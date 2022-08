Invinsa la Arad, U Cluj se scufunda in clasament, dar antrenorul nu dezarmeaza: Eu nu o sa joc niciodata la ciupeala!

Universitatea Cluj a pierdut meciul cu UTA, din deplasare, scor 1-2, si e penultima in campionat, cu doar doua puncte in cinci meciuri.Trec etapele, iar Universitatea nu reuseste deocamdata sa adune puncte. Are doar doua egaluri, cu FCSB si CSU Craiova, pierzand apoi urmatoarele trei jocuri. Ultimul, la Arad, sambata. UTA a marcat la primul sut pe poarta, in minutul 6. Vuckevic a centrat din dreapta, iar Postolachi a inscris din voleu, fiind nemarcat in mijlocul careului.UTA a atacat mai ... citeste toata stirea