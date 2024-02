Ioan Ovidiu Sabau i-a criticat pe jucatori dupa Sepsi - U Cluj 0-0: "Nu stia unde e poarta"

Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, si-a criticat elevii dupa meciul sab cu Sepsi. Ioan Ovidiu Sabau l-a criticat pe Popa pentru ca a ratat nepermis."Incercam sa jucam fotbal, am luat un punct important. Am avut o prima repriza bunicica, am avut si o situatie cu Popa, destul de bine prima repriza. A doua repriza a fost modesta.(n.r. despre ratarea lui Daniel Popa) El fiind obosit, cred ca nu stia unde e poarta. Portarul era in afara cadrului portii, poarta era goala. Da, mingea fuge un pic. ... citește toată știrea