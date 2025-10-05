Editeaza

Ioan Ovidiu Sabau nu se mai intoarce! Un super antrenor e favorit sa ajunga pe banca Universitatii Cluj: "Este in pole position!"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 16:49
11 citiri
Ioan Ovidiu Sabau a anuntat, nu pentru prima oara, ca vrea sa plece de la echipa dupa esecul lamentabil de la Miercurea Ciuc. "Motul" a dezvaluit ca a mai vrut sa plece si inainte de sezon, dar nu a fost lasat, la fel cum a vrut sa plece dupa un esec cu CFR Cluj, dar a fost intors din drum de Emil Boc.
Ioan Ovidiu Sabau nu va mai fi intors din drum, Cristiano Bergodi e favorit sa-l inlocuiascaDe aceasta data, Emil Boc si subalternul sau Radu Constantea nu par sa mai insiste prea mult pentru a-l ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Cine este soferul Mustang-ului care a accidentat grav un copil pe trotuar in centrul Clujului. Operat de urgenta, baiatul e in stare critica
Un copil de 12 ani a fost grav ranit dupa ce a fost lovit pe trotuar de un Ford Mustang rosu, condus ...
Accident GRAV in centrul Clujului! Circulatia a fost complet blocata pe ambele sensuri. Intervin pompierii. Un copil a fost lovit in plin VIDEO - UPDATE
UPDATE: Politistii au confirmat informatiile furnizate de Stiri de Cluj. Asadar, un copil care ...
EXCLUSIV Drama in familia copilasului lovit de Mustang! Acesta este intubat si prezinta multiple traumatisme. Urmeaza sa fie transferat la neurochirurgie
Copilul prezinta traumatism cranian sever, va fi transferat la neurochirurgie pentru investigatii ...
ActualitateBusinessSportLife Show