Ioan Ovidiu Sabau si-a desfiintat jucatorii dupa egalul cu Petrolul: "Rusinos! Au intrat cu aere de vedete, echipa mediocra"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 10 August 2025, ora 11:48
Universitatea Cluj este intr-o criza evidenta de forma dupa 1-1 cu Petrolul, astfel ca Ioan Ovidiu Sabau nu a mai rezistat si si-a desfiintat jucatorii. Sabau a fost nemultumit in special de rezerve.

"Se vede dupa fata ca nu sunt satisfacut. In prima repriza am jucat bine, am avut situatii prin care puteam face 2-0, situatii clare in careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorinta suficienta sa atacam, sa ne dorim sa inscriem.

E trist sa vorbesti despre jucatorii pe care tu ii antrenezi, sa ...citește toată știrea

