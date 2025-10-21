Editeaza

Ioan Ovidiu Sabau, suparat pe conducerea Universitatii Cluj. Cum a fost umilit "Motul" dupa ce a plecat de la club: "Lipsa totala de respect"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:49
10 citiri
Despartire cu scandal la Universitatea Cluj! Ioan Ovidiu Sabau (57 de ani) a decis sa plece de pe banca "sepcilor rosii" dupa esecul rusinos de pe teren propriu, scor 0-2, cu FC Botosani. Fostul international, artizanul sezonului trecut de exceptie, cand "U" a terminat pe locul 4 si a ajuns in preliminariile Conference League, a rabufnit la doar cateva zile dupa despartirea oficiala, acuzand conducerea clubului de lipsa de respect si de tratament umilitor.
Ioan Ovidiu Sabau acuza ca a fost ...citește toată știrea

