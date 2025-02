Ion Esiriac, anunt socant despre Simona Halep, dupa ce sportiva s-a retras la Transylvania Open din Cluj: ,,S-a retras acum un an si ceva"

Dupa ce a fost invinsa in primul tur la Transylvania Open, Simona Halep si-a anuntat retragerea la Cluj, punand capat unei cariere impresionante. Mentorul sau, Ion Esiriac, prezent la Cluj-Napoca, a facut niste precizari importante despre cea mai importanta tenismena din istoria Romaniei.Miliardarul a mentionat despre importanta turneului de la Cluj, dupa care a facut o declaratie socanta, aceea ca, retragerea Simonei Haelp s-a produs in urma cu un an si ceva, nu acum.,,Ca sa ai un turneu ... citește toată știrea