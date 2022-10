Ion Esiriac i-a spus Simonei Halep ce trebuie sa faca pentru a scapa de probleme

Ion Esiriac a sarit in ajutorul Simonei Halep, suspendata provizorie dupa a fost depistata pozitiv la o substanta interzisa."Cred ca Simona are o problema mare. S-ar putea sa fie o problema care sa ii schimbe viitorul. Cred ca trebuie sa fim alaturi de un om care trebuie sa-si dovedeasca nevinovatia", a afirmat Ion Esiriac pentru observatornews.ro.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis crede ca suspendarea sportivei ar putea sa ii puna in pericol cariera."Nu mai are 20 de ani. Are o ... citeste toata stirea