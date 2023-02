Ionut Rada, fosta glorie a CFR Cluj, in imagini inedite - VIDEO

Fostul jucator al CFR Cluj, Ionut Rada, s-a filmat intr-un moment inedit. Fotbalistul a intrat la -6 grade intr-un tomberon plin cu apa."Merge, merge. E prima data cand fac asta. Am tot asteptat sa vina frigul. Pana la urma sa vedem, sa rezist 2 - 3 minute.Nu e chiar asa de rau. Daca am 1,9m inaltime, nu am loc in acest tomberon", a spus Ionut Rada.Fostul sportiv nu a putut intra complet in apa, desi a vrut sa faca acest lucru.Ionut Rada s-a retras din fotbal, dar continua sa promoveze ... citeste toata stirea