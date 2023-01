Iosif Bandula convocat la lotul national de box

Campionul din Campia Turzii la box, Iosif Bandula a fost convocat la lotul national de box intr-un stagiu de pregatire de 7 saptamani.Dorel Simion, anteenorul lotului national a convocat campionii si vicecampionii din Romania la fiecare categorie. Sagiul de pregatire are loc in complexul sportiv din Brasov unde pugilistii se pregatesc pentru tuneul Open Arad, un turneu international unde vor participa peste 22 de tari.Iosif Bandula are un palmares impresionant: titlul de campion national la ... citeste toata stirea