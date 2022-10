Irina Begu, nevoita sa se retraga din turneul de tenis de la Cluj

Irina Begu s-a retras din main draw-ul Transylvania Open, turneul WTA 250 care incepe in acest weekend la BT Arena in Cluj-Napoca.Irina, numarul 33 in clasamentul mondial feminin al momentului, nu poate lua startul in turneu din motive medicale.Dupa un sezon excelent, cel mai bun al ei in termeni de victorii obtinute din 2014 incoace, cauta la Cluj punctele care s-o readuca intre primele 30 de jucatoare ale lumii. In 2022, Irina a jucat semifinale la Sankt Petersburg, optimi de finala la ... citeste toata stirea