Doua faze controversate si indelung analizate au avut loc in meciul dintre CFR Cluj si Petrolul, castigat de gazde la limita, 1-0.In minutul 32, portarul Razvan Sava, dupa ce a respins mingea, l-a impiedicat pe Alexandru Musi, in timp ce petrolistul se indrepta catre balon. De asemenea, in minutul 48, stoperul Arlind Ajeti, in incercarea de a ajunge primul la minge, i-a pus talpa pe glezna lui Pedro Justiniano, fundasul dreapta al Petrolului.De fiecare data, "centralul" Istvan Kovacs a ... citeste toata stirea