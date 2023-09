Istvan Kovacs a refuzat un penalty pentru oaspeti, in meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiesti 1-0.Meciul din Gruia a avut doua faze controversate. Prima, in minutul 32, cand portarul Sava a parut sa il impiedice pe Musi in momentul in care s-a ridicat de pe gazon dupa o respingere. A doua faza s-a petrecut in minutul 48, cand, tot dupa un corner, Ajeti l-a faultat clar in propriul careu pe Pedro Justiniano.In ambele faze, Istvan Kovacs nu a dictat penalty pentru ... citeste toata stirea