CFR Cluj a ramas fara antrenor principal, dupa ce Dan Petrescu (55 de ani) a plecat in Coreea de Sud, la Jeonbuk Motors. Italianul Andrea Mandorlini (62 de ani) este pe punctul de a deveni oficial noul antrenor al echipei din Gruia.Andrea Mandorlini anunta ca este aproape de a semna un acord cu CFR Cluj. Acesta va veni in Romania pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului."Maine seara voi fi la Cluj. O sa avem o discutie si daca totul este OK... (n.r. - rade). Mai sunt cateva ... citeste toata stirea