Iuliu Muresan a dat jos militaria din pod! Andrea Mandorlini va fi inlocuit cu un antrenor apreciat din Superliga, curtat si de U Cluj

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 11:49
CFR Cluj se afla intr-un nou moment de cotitura. Dupa infrangerea suferita luni seara pe terenul Petrolului Ploiesti, scor 0-1, atmosfera din Gruia a devenit incendiara. Potrivit GSP, noul presedinte al clubului, Iuliu Muresan, a decis sa-l demita pe antrenorul italian Andrea Mandorlini (65 de ani) si sa inceapa negocierile cu Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract dupa despartirea de Sepsi in primavara.
