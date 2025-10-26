Editeaza

Iuliu Muresan nu intelege unde au disparut suporterii celor de la CFR Cluj: "Este dezolant ca sunt asa putini spectatori. Noi am jucat cu Roma!"

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:48
Noul presedinte al CFR Cluj, Iuliu Muresan, a transmis un mesaj suporterilor echipei din Gruia si a vorbit despre nevoia ca fanii sa revina in numar mare pe stadion, asa cum se intampla in anii de glorie ai echipei, cand formatia clujeana juca meciuri de top in cupele europene.
Iuliu Muresan ii cheama pe suporteri in numar mare la stadion
"Este dezolant ca sunt asa putini spectatori in tribune. Avem mare, mare nevoie de sustinerea galeriei", a declarat Iuliu Muresan, care a reamintit atmosfera ...citește toată știrea

