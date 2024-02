Jaqueline Cristian performanta uriasa la Transylvania Open. E prima ei semifinala - FOTO

Jaqueline Cristian a ajuns in semifinala Transylvania Open, dupa o victorie excelenta contra Anastasijei Sevastova. 6-3, 7-5.A fost o alta evolutie la un nivel foarte ridicat al lui Jaqueline, care a continuat tenisul bun aratat cu o zi inainte, in victoria cu Clara Tauson. Jaq a fost foarte concentrata, a ales mai mereu solutiile corecte, foarte exacta si echilibrata in atac si defensiva si a contracarat inspirata incercarile Sevastovei de a-i rupe cu scurte ritmul din spatele terenului.Jaq ... citește toată știrea