Jaqueline Cristian si Angelica Moratelli - in finala Transylvania Open la dublu. La simplu joaca finala tenismena care a eliminat-o pe Simona Halep

Tenis: Jaqueline Cristian, in finala de dublu a turneului Transylvania OpenPerechea romano-italiana Jaqueline Cristian/Angelica Moratelli s-a calificat in finala de dublu a prestigiosului turneu Transylvania Open (WTA 250), desfasurat la BTarena din Cluj-Napoca. Cele doua sportive au obtinut o victorie clara, cu scorul de 6-3, 6-2, in fata echipei Katarzyna Piter (Polonia)/Aleksandra Sasnovici (Belarus), dupa un meci care a durat o ora si 14 minute.In finala, Cristian si Moratelli vor