Joc modest, trei puncte. CFR castiga la limita cu Farul si ramane pe 1 si dupa aceasta etapa. Petrescu: "Am avut noroc ca am castigat"

Dominata de Farul in prima repriza, CFR Cluj a intors meciul dupa pauza si a castigat. Are cinci puncte peste FCSB, care joaca azi cu FC Arges.In cadere libera in play-off, campioana a bifat un 1-0 chinuit cu echipa lui Hagi. Fara tanarul Hindrich, retras pe banca de Petrescu, CFR a inceput rau si inlocuitorul sau, Letica, a degajat prost o minge, in Moldoveanu, dupa care l-a incomodat pe atacantul Farului la limita careului, riscand un penalty. Centralul a lasat jocul liber, dar tot Farul ... citeste toata stirea